Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasağın nedeninin havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma isteğinin önüne geçmek olduğunu söyledi. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’na video konferansla katıldı. Erdoğan toplantı sonrası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini açıkladı. Karara göre 17 nisan cuma gecesi saat 24.00’ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak’a gelmesi bekleniyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

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