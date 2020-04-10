Son dakika haberlerinde sokağa çıkma yasağı gündemin ilk sırasına oturdu. İçişleri Bakanlığı 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu gelişme sonrasında vatandalar “sokağa çıkma yasağı nedir?” sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Vatandaşlar ayrıca market, hastane, eczaneye gidip gidemeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında 30 il ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır.

Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.

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