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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Maliye Bakanı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sokağa çıkma yasağına ilişkin bir soruya, "Şu an gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Sozcu.com.tr
15:26 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Maliye Bakanı açıkladı

TV’lerde canlı yayınlanan programda şu açıklamaları yaptı

* Koronavirüs sürecinin etkilerini kestiremediğimiz için yakından takip edeceğimiz, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç olacak

* Nakit akışı sıkışıklığı üzerinde ciddi rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık, açıkladığımız tedbirler bütinleşik olarak güçlü bir paket

* Belirlediğimiz sektörler stopaj, SGK primleri, KDV ödemelerini ertelememiz ciddi likitide sağlayacak, 50-60 milyar TL likitide rahatlama sunacak

‘İŞSİZLİK FONU BUGÜNLER İÇİN VAR’

* Paketin ruhunda istihdam açısından güçlü bir destek var, İşsizlik Fonu bugünler için var(gerekirse)

* Ocak-Şubat-Mart başı çok iyi büyümede, ancak Mart’ta hafif yavaşlama olsa da Q1 beklentilerin üzerinde büyüme ile kapatacağız

* Enflasyon enerji petrol fiyatları başta olmak üzere aşağı yönlü etkilenecek

* Bütçe politikaları bu dönemlerde küresel benzer politikalara uyum noktasında ikinci planda (kalıyor)

‘ŞU ANDA BÜTÇE RİSKİ YOK’

* Bizim için şu anda bütçe riski yok

* Direkt indirekt etkilerini yaşayarak tecrübe edeceğiz,1 ay olur 3 ay olur etkisi ama Türkiye ekonomisi bu süreçten en iyi çıkanlardan biri olacak

* (Küresel) tedarik zincirinin sorgulanması Türkiye açısından fırsat

* Bu süreç geçici sonrası için hazırlıklı olmamız lazım, küresel etkileri gözlemleyerek gerekli adımları senkronize atıyoruz

* Türkiye tarihinde hiç bir dönemde para, maliye başta olmak üzere hiç bu kadar güçlü senkranizasyon olmamıştı

* 2020 hedeflerini tutturmak için ilerleyeceğiz şu an itibarıyla beklenti anlamında büyük risk görmüyorum. (REUTERS)

Berat Albayrak büyüme canlı enflasyon Maliye Bakanı para SGK Türkiye
Son güncelleme: 15:38 19.03.2020
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