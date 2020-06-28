Sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Bugün yasak kaçtan kaça kadar?

Normalleşme adımları ile kaldırılan sokağa çıkma yasağı son iki haftada sınavlar nedeniyle geri döndü. Geçtiğimiz hafta LGS için uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da Cumartesi ve Pazar günü YKS için uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu kez gece 00:00’da değil, sınavın sona ermesinin ardından bitirilecek.

28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YASAĞA TURİZM MUAFİYETİ

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.