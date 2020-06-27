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Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla saat 15.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

15:00 -
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Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran’da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran’daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS’nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00’te sona erdi.

Cumartesi İçişleri Bakanlığı pazar sınav YKS
Son güncelleme: 15:04 27.06.2020
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