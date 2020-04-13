Sokağa çıkma yasağı sona erdi! İşte iki günde yaşananlar…

İlk vakası 11 Mart’ta Türkiye’de görülen corona virüsüne karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, cuma akşamı İçişleri Bakanlığı, 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

YASAĞI DUYAN VATANDAŞ SOKAĞA AKIN ETTİ

İlan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar; market, fırın, benzinlik ve ATM’lere akın etti. Maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkarak market ve ekmek kuyruğa giren vatandaşlar arasında gerginlikler yaşandı.

Kavgaya dönüşen gerginliklerde tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Polis ekipleri saatin 00.00’ı geçmesinin ardından devriye atarak vatandaşları evlerine gitmeleri işyeri sahiplerini de dükkanlarını kapatmaları yönünde uyardı.

YASAK KİMLERİ KAPSAMADI?

İki gün süren sokağa çıkma yasağından kimlerin istisna tutulacağı ve yasakta açık olacak yerleri ise bakanlık, ilk karadan yaklaşık bir saat sonra açıkladı.

Açıklamada, “Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerleri, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, Valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar dağıtım şirketleri, hayvan barınağı, çiftlik ve bakım merkezleri açık olacak” denildi.

TBMM çalışanları; kamu güvenliğinin sağlanmasında görevliler; acil çağrı merkezler çalışanları; birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemi olanlar; elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi sistemlerin arızalarının giderilmesinde görevli olanlar; basın mensupları; bakımevi, huzurevi, çocuk evleri gibi sosyal merkezlerde çalışanlar da yasak kapsamı dışında tutuldular.

Yasağın ilk sabahı şehirlerde devriye atan güvenlik görevlileri, durumu acil olmayan ve belirtilen kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

İBB'NİN EKMEK DAĞITIMI ENGELLEDİ

Yasağın ilk gününde İBB şirketlerden Halk Ekmek A.Ş'nin de bazı büfelerine ekmek dağıtımı sabah saatlerinde polis tarafından engellendi. İBB yetkilileri tarafından durumun İstanbul Valiliği'ne bildirilmesi ile sorun çözüldü ve ekmek satışı başladı.

GAZETELER DE ETKİLENDİ

Sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle 2 gün boyunca tüm bakkal ve marketler kapatıldı. Alınan sokağa çıkma kararının geç açıklanması nedeniyle yazılı basın da zor anlar yaşadı, önceden basılan gazeteler okuyuculara ulaştırılamadı.

SÖZCÜ OKURLARINI YALNIZ BIRAKMADI

SÖZCÜ de, tıpkı diğer gazeteler gibi satış noktalarına ulaştırılamadı. SÖZCÜ yönetimi, okurları gazetelerinden mahrum kalmasın diye, 31 ilde bazı belediyelerle çözüm için ortak çalışmaya gitti. Bu kapsamda SÖZCÜ, anlaşılan belediyeler vasıtasıyla okurlarına ücretsiz olarak ulaştırıldı.

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KALIN: TEKRAR OLABİLİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Kalın, gerekli tedbirler alınacağını belirtti.

Tekrar sokağa çıkma yasağı olabilir mi sorusuna ise havaların ısındığını ve hafta sonları yaşanan kalabalıkları işaret eden Kalın, “Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Bir şey söylemek için erken. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu” dedi.

SOYLU ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

Kargaşaya neden olan kararla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da itiraf geldi. Soylu, yaptığı açıklamada, zamanlaması açısından alınan kararın bakanlığa ait olduğunu vurgulayıp, “Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim” ifadelerini kullandı.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Soylu’nun bu açıklamasının ardından tepkilerin devam etmesi üzerine önemli bir gelişme daha yaşandı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soylu, mesajda; “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” dedi. Soylu, “Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.



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ERDOĞAN İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Soylu’nun istifa kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir” denildi.

24 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan’da saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu. Bakanlık sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini belirtti.