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Sokağa çıkma yasağı Türkiye’de ilan edilecek mi? İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler…

Corona virüsü salgının önüne geçemeyen birçok devlet çareyi sokağa çıkma yasağında arıyor. Son günlerde Türkiye için de gündemde olan sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulundu.

14:39 -
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Sokağa çıkma yasağı Türkiye’de ilan edilecek mi? İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler…

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yasağa uymayan vatandaşlara cezalar uygulanıyor. Vatandaşlar ise Türkiye’de de benzer bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı merak ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı iddialarına yönelik olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye Yunanistan arasında ara bölge ile ilgili soruya, “Türkiye ile Yunanistan ara bölge söz konusu değil. Şu ana kadar bize intikal etmiş vaka söz konusu değil. Bu konuda biz riskli gördüklerimizi hemen gözetim aldık” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sokağa çıkma yasağına ilişkin bir soruya, “Şu an gündemimizde yok” yanıtını verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN YERLER NERESİ?

İtalya’da sokağa çıkma yasağı kararı alındı ve ülke karantinaya alındı. Ayrıca Fransa, Belçika’da, İspanya’da, Sırbistan’da, Tunus’ta, Irak’ta ve ABD’de kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede yarından itibaren saat 20.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Sri Lanka hükümeti yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan

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