Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? İşte sokağa çıkma yasağının biteceği tarih

Daha önce 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı, 10 Nisan Cuma gecesi itibariyle bütün vatandaşlara gelmişti. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan genel sokağa çıkma yasağı sonrası bazı vatandaşlar bakkallara yoğun talep göstermişti. Şimdi yasaktan etkilenen milyonlarca vatandaşın aklındaki soru ise sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği… Peki sokağa çıkma yasağı tam olarak ne zaman sonlanacak? Sokağa çıkma yasağının uzatılma ihtimali var mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONLANACAK?

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı “10 Nisan 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında tamamlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILABİLİR Mİ?

Sokağa çıkma yasağından etkilenen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sabah saatlerinden bir televizyona programına açıklamalarda bulundu. ‘Yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?' sorusuna cevap veren Kalın; “Yasak uygulaması hep gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir. Bunun kararını virüsün seyrini izleyip vereceğiz. Olabilir. Tekrar sokağa çıkmaya yasağı olabilir' dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında 30 il ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır.

Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.