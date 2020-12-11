Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağına az bir zaman kala İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

Evlerine araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar D-100 ve E-5 Karayolunun her iki istikametinde de trafiğe neden oldu.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu 18.45 itibarıyla yüzde 72 oldu.

İstanbul’da mesai çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, özel araçlarıyla eve gitmeye çalışan vatandaşlar ise trafiği durma noktasına getirdi.

İBB TRAFİK UYARILARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’nda yer uyarılarda bulunuldu:

* Sahil yolu Ataköy-Yeşilköy orta şerit trafik kazası (hasarlı)

* Sahil yolu Eyüp-Alibeyköy yönü, sol şerit trafik kazası (yaralanmalı)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da taksicilere ceza yağdı