Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sokağa çıkma yasağına az bir zaman kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerinde.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:47, 11/12/2020
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağına az bir zaman kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağına az bir zaman kala İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

Evlerine araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar D-100 ve E-5 Karayolunun her iki istikametinde de trafiğe neden oldu.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu 18.45 itibarıyla yüzde 72 oldu.

İstanbul’da mesai çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, özel araçlarıyla eve gitmeye çalışan vatandaşlar ise trafiği durma noktasına getirdi.

Foto: SÖZCÜ

İBB TRAFİK UYARILARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’nda yer uyarılarda bulunuldu:

* Sahil yolu Ataköy-Yeşilköy orta şerit trafik kazası (hasarlı)

* Sahil yolu Eyüp-Alibeyköy yönü, sol şerit trafik kazası (yaralanmalı)

İlginizi Çekebilirİstanbul'da taksicilere ceza yağdıİstanbul'da taksicilere ceza yağdı İlginizi ÇekebilirAşı çalışmalarında sürpriz gelişme: İngiliz ve Rus aşıları birleştiriliyorAşı çalışmalarında sürpriz gelişme: İngiliz ve Rus aşıları birleştiriliyor
Ataköy Corona D-100 Dünya E-5 İngiltere istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rusya trafik trafik kazası
Yayınlanma Tarihi:18:10,