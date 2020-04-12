Sokağa çıkma yasağına rağmen deniz keyfi yaptılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen güneşli ve sıcak havayı görenler sahile akın etti. Bitez Mahallesi’nde çocuklar anneleri ile birlikte denize girdi, plajda oynadı.Ardından gelen polis ekipleri yaptıkları anons ile vatandaşların denizden çıkarak evlerine dönmelerini sağladı.

SICAK HAVADA KANO KEYFİ YAPTILAR

Bazı vatandaşlar da bol bol yüzdü üstüne hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 25 derece hava 19 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi’nde ise bazı vatandaşların kano ile denize açıldığı bol bol kürek çekerek denizin keyfini çıkardığı ancak sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü.