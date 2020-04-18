Sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler

Bodrum’da sokağa çıkma tedbirleri kapsamında polis kentin girişinde, ana caddelerinde ve ara sokaklarda önlem aldı. Sık sık araçları durduran polisler, sürücülere nerelere gittiklerini ve ilgili belgeleri sordu, 6 vatandaş uyarılarak evlerine gönderildi, iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Hava sıcaklığının 26 deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde ise vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdi, güneşlendi.

“HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIM”

Sahile köpekleri ile birlikte gelen ve saatlerce denize girip sereserpe güneşlenen bir kadın ise uyarıya rağmen ”Evde çok sıkıldım bunaldım. Biraz hava almak için çıktım. Bu güzel havada evde durulur mu? Zaten evim de çok yakında” dedi.