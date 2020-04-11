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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirildi. 2 gün sürecek yasağın ilk sabahında mega kent İstanbul sessizliğe bürünürken, yasağı ihlal edenlere de ceza kesildi.

10:41 -
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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, corona virüsüyle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Foto: İHA

İSTANBUL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İstanbul’da yasağın ilk günüde sokaklar sessizliğe büründü. Yasağının ardından İstanbul'un cadde ve sokakları çok büyük oranda boşalırken, görevleri gereği yasak kapsamına girmeyen vatandaşlar erken saatlerde iş için yollara çıktı.

Foto: İHA

YASAĞA UYMAYANLARA 389 LİRA CEZA

Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama da yapılmaya başlandı.

Yasağa uymayanlara 389 lira ceza yazıldı. Foto İha

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı’nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389’ar Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edecek.

İETT SEYRELTİLMİŞ SEFER YAPACAK

İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek.

Foto: İHA

Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 – 09.00 ve akşam 16.00 – 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.

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Son güncelleme: 10:51 11.04.2020
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