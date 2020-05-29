Sokağa çıkma yasağında 16 bin 814 personel sahaya iniyor!

Covid-19 pandemisi sebebiyle her hafta sonu ve resmi tatillerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta sonu da devam edilecek.

30 – 31 Mayıs tarihlerinde aralarında İstanbul'unda yer aldığı 15 ilde geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasında İBB; ulaşım, su, doğalgaz, ekmek gibi temel ihtiyaçların yanında, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, mobil hijyen timi, ALO 153, şantiye çalışmaları ile güvenlik hizmetlerini sürdürecek. İBB, iki günlük süre içerisinde 10 bin 390 ton asfalt uygulaması gerçekleştirecek.

METRO SEFERLERİ AKSAMAYACAK

Sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların ulaşımda mağdur olmaması için metro seferleri; 07:00-21:00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla sefer yapacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro ile Taksim-Kabataş füniküler hatları ve Kadıköy-Moda tramvay, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları çalışmayacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı-Kirazlı metro hattı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı, Kadıköy-Tavşantepe metro hattı, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında seferler sürecek.

OTOBÜS VE METROBÜS SEFERLERİ

İETT, toplu ulaşımda bir aksama yaşanmaması için Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde, 498 hatta bin 527 araçla 9 bin 216 sefer yapılmasını planladı.

Hafta sonu ayrıca toplam 47 hastane için 81 araç tahsis edildi. Metrobüs hattında ise seferler saat 06.00 ile 10.00 arasında 3 dakikada bir, 10.00 ile 16.00 arasında 10 dakikada bir, 16.00 ile 20.00 arasında 3 dakikada bir yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri 20.00 ile 00.00 arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak.

DENİZ ULAŞIMI AKSAMAYACAK

Şehir Hatları, 15 iskelede, 11 gemi ve 1 arabalı vapurla, 6 hatta toplamda; 170 operasyonel sefer gerçekleştirilecek. İskeleler ve tersanelerde görev başında olacak personelle birlikte Şehir Hatları'nın 304 personeli görevlerinin başında olacak.

Hizmet verilecek 6 hat şunlar: Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy- Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu Arabalı vapur hatları.

TEMİZLİK YAPILACAK

İSTAÇ, İstanbul geneli ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit – altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Haller, başta hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak.

Bin 742 personelin hizmet vereceği bu çalışmalarda, İSTAÇ araçları 482 defa göreve çıkmış olacak. 2 günde toplam 1 milyon 50 bin 860 metre kare alan (yaklaşık 147 futbol sahası büyüklüğünde) yıkanacak,10 milyon 960 bin 860 metre kare alan (yaklaşık 1.535 futbol sahası büyüklüğünde) ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenmiş olacak.

40 NOKTADA ÇALIŞMA

Sokağa çıkma yasağının olduğu bu dönemde, ana arterlerin de boş olmasından yararlanan İSKİ, İstanbul genelinde atık su, yağmur suyu, dere ıslahı ve içme suyu konularında 40 farklı noktada çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar, 4 bin 154 personelle sürdürülecek.

KOLİ DAĞITIMI SÜRECEK

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi ulaştırmak amacıyla 270 araç, 270 şoför personel, 270 sosyal çalışmacı ve 270 yardımcı personel görevlendirdi.

Kartal, Merter ve Yenikapı depolarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kumanya kolileri hazırlanmaya devam edilecek.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, evsizler kampındaki vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek. Zeytinburnu Sosyal Tesisi'nde 32 sağlık çalışanına konaklama hizmeti de verilmeye devam edilecek.

Ayrıca otellerde kalan sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca karşılanması aralıksız sürecek.

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