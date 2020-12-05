Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı?

Pazartesi sabahı saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma yasağı boyunca bakkal ve marketler belirli saatler içerisinde hizmet verebilecek.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak bakkal ve marketlerden vatandaşlar alışveriş yapabilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altında bulunan kimseler hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

FIRINLAR DA AÇIK OLACAK

Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar da yasak boyunca hizmet verebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.