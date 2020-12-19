Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaçta kapanacak?

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre; hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da bakkal, market, manav, balıkçı ve kuruyemişçi gibi işletmeler sadece saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Yasak boyunca araç kullanmamak şartı ile vatandaşlar bu dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.