Sokağa çıkma yasağında binlerce ağacı kestiler

Kanadalı maden firması Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kavak-Havza-Atakum ilçe sınırları arasında yer alan Şahin Dağları’nda ağaç katliamına devam ettiği öne sürüldü.

Her biri 450 metre derinliğinde toplam 462 sondaj noktalarına ulaşım için bölgede binlerce ağaç kesildiğini belirten Samsun Kavak-Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Ayrancı yaşananlara tepki gösterdi.

Söz konusu Kanadalı şirketin, önümüzdeki dönemde Şahin Dağları’nda yüksek sondaj platformları ile maden arama faaliyetlerine başlayacağı öğrenildi.

CORONA VİRÜSÜ BİLE ENGEL OLAMADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle mücadele kapsamında vatandaşlar evlerinde kalırken, şirket bölgedeki çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Samsun Kavak-Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, konuyla ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

* Maden şirketine verilen ruhsat alanı içerisinde 10 mahalle (köy) var ve yaklaşık 10 bin insan yaşıyor. Resmi bilgilere göre bu bölgede 462 sondaj noktası açılacak.

* Bu noktalara ulaşım için binlerce ağaç kesildi. Ve kesilmeye devam ediyor. Şahin Dağları’nda şu anda örümcek ağı şekilde yollar açılıyor.

* Her sondaj noktasına çapraz geçişler sağlayacak yollar oluşturuluyor. Kısacası burada ormanı bitiyorlar. Ormanların yok olmasına izin vermeyeceğiz.

HER TÜRLÜ HUKUKİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Şahin Dağları’nın yok olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Ayrancı, “Bu topraklar bize ait. Çocukluğumuzun geçtiği yerler. Samsunumuzun bu cennet köşesinde yapılan katliama izin vermeyeceğiz. Samsun’un akciğerlerini bu şirkete teslim etmeyeceğiz. Şahin Dağları ile ilgili mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Her türlü hukuki mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

2024 YILINA KADAR ARAMA İZNİ VAR

Kavak-Havza-Atakum üçgeninde bulunan Şahin Dağları’nda Kanadalı madencilik şirketinin Türkiye uzantısı olan TÜPRAG, 11 bin 758 hektar alanda altın aramak üzere 6 ayrı ruhsat aldığı ve şirketin 2024 yılına kadar altın arama izninin olduğu öğrenildi.