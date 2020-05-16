Sokağa çıkma yasağında eczane açık olacak mı? Eczaneler açık mı?

Sokağa çıkma yasağı dört gün boyunca sürecek. Bu sürede istisna dışında tutulan bütün iş yerleri ve işletmeler kapalı kalacak. Sağlık ihtiyaçları için eczaneye gitmesi gerekenler ise açık mı merak ediyor. Peki eczaneler açık olacak mı?

ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı boyunca kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczanelerin hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

İstanbul Eczacılar Odası’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

16-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul’daki eczanelerimizin çalışma düzeni, Yönetim Kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

16 Mayıs Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 18:00’e kadar çalışacaktır.

17 Mayıs Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.

18 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’e kadar tüm eczanelerimiz açık olacak, saat 18.00’den sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecektir. 7

19 Mayıs Salı günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.