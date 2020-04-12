Sokağa çıkma yasağında ikinci gün… İşte son durum

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 10 Nisan saat 00.00’dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde de Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu’nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü.

Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Ayvansaray’da metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

İstanbul'un kalabalık noktaları, Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarı, Bağdat Caddesi de tarihi görüntülere sahne oldu.

ANKARA’DA SON DURUM

Başkent Ankara’da da benzer görüntüler ortaya çıktı… Kentin Konya, İstanbul, Samsun ve Eskişehir yollarında çok az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri de araçlarıyla trafiğe çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uyguladı.



BURSA’DA SOKAKLAR MARTILARDA

Bursa’nın trafiği en yoğun olduğu bölgelerinde kimse kalmazken sokak ve caddeler hayvanlara kaldı. Az sayıda aracın geçtiği Çekirge Caddesi, vatandaşlar evlerinden çıkamayınca martılara kaldı.

Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00'da sona erecek.