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Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Coronavirüs salgınında vakave günlük ölüm sayılarının Nisan ayındaki zirveyi aşarak rekorkırmasının ardından hafta içi de sokağa çıkma yasağı başlatıldı, hafta sonu yasağın kapsamı genişletildi. Sınırlamalar bazı alanları kapsamıyor...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:34, 01/12/2020
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Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi”ne göre şunları yapmak serbest:

Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirlerarası seyahat.

– 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.
– Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest..
– Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.
– Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest
– 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.
– Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.

CUMA NAMAZI NETLEŞMEDİ
– Cuma namazıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 30 kişi cenaze namazı kılabilir.
– 30 kişi nikaha katılabilir.
– AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.
– Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

– İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:
– Hastaneye gidip gelmek.
– Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirlerarası seyahat.
– 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.
– Merkezi sınava katılacaklar,
– Özel veya kamuda günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat.

coronavirüs Cuma HES kodu İçişleri Bakanlığı Milli Piyango Ölüm uçak
Yayınlanma Tarihi:08:01,
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