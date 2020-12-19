Sokağa çıkma yasağında şehirler arası ulaşım yasağı var mı?

Bakanlığın yayınladığı listedeki mazereti olan vatandaşlar Seyahat izni için İçişleri Bakanlığı E­-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yapabiliyor.

Mazereti olmayan vatandaşlar, şehirler arası seyahat ederken uçak, otobüs ve vapur kullanabilir.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen

YILBAŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında dört gün olarak uygulanacak sokağa çıkma yasağının genelgesini henüz yayınlamadı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı da seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini söylemişti.

Yılbaşında, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek.