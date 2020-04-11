Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadılar

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas İlçesinin Güllük Mahallesinde hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarını besledi.

Sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarının ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yem/yemek ve susuz kalmamaları için su kapları yerleştirdi. Saylak, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Pandemi Tedbirleri Kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile ilan edilen ve 12 Nisan Pazar saat 24:00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı süresinde, bizim can dostumuz olan sokak hayvanlarımızı unutmadık.

* Bu süre içinde onların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmayalım.

* Bu vicdanı ve kalbi olan her vatandaşımızın görevidir.

İLGİLİ HABER 'Sokağa çıkma yasağı neden iki saat kala duyuruldu?' Bakan Soylu açıkladı