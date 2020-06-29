Sokağa çıkma yasağında son durum nedir? Hafta sonu (4-5 Temmuz) sokağa çıkma yasağı var mı?

Pandemi döneminde en fazla merak edilen konulardan biri de hafa sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bir süredir uygulanmayan hafta sonu kısıtlaması, geçtiğimiz iki hafta sonundaki LGS ve YKS sınavları nedeniyle belirli saatlerde uygulandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak etmeye başladı. Hafta sonu (4-5 Temmuz 2020) tarihleri için kısıtlama ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz hafta sonu sınavlar nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Ancak bu hafta sonu (4-5 Temmuz 2020) için kısıtlama olması beklenmiyor.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalardaki Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, gazetecilerden gelen sokağa çıkma yasağı konusundaki soruya ilişkin olarak “Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.” ifadelerini kullandı.