Sokağa çıkma yasağını dinlemedi! İki yaşlı böyle yakalandı

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Denetlemelerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, piknik alanlarında, mesire alanlarında ve ormanlık kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 76 yaşında ve 70 yaşında iki kişi, Üçolukları mevkiinde alkol alırken yakalandı.

Corona virüsü (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında şahıslara kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Emniyet güçleri, corona virüsü ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırarak risk grubundaki kişilerin evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yaptı. Ayrıca ekiplerin, corona virüsü (Covid-19) denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. (İHA)