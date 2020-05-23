Sokağa çıkma yasağını dinlemediler, yetmedi kavga ettiler!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına kısmen uyulduğu görüldü.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ana cadde ve bulvarlarda sık sık kontrol yaptı, yunus motosiklet ekipleri sahilleri gezdi.

Buna rağmen Ortakent-Yahşi plajındaki sahil kesimine plaj kıyafetleri ile gelip güneşlenenler oldu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE KAVGA ETTİLER

Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önünde bilinmeyen bir nedenle 5 kişilik grup arasında başlayan tartışma, taşlı küfürlü kavgaya dönüştü.

Polisler birbirlerinden şikayetçi olan iki kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere müdürlük binasına götürüldü. İfadeleri alınan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.