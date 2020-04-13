Sokağa çıkma yasağının ardından bu görüntüler geldi!

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Antalya’da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi. Pazar girişinde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, pazar alanına giren vatandaşlar bu kuralı dikkate almadı. Vatandaşlar, eldiven ve maske kullanırken, tezgahlar arasında gelip gidenler sosyal mesafeye uymadı.

Pazara alışverişe geldiğini ifade eden Sevilay Özdemir, “Yasak olduğunda evden çıkmadık. Tekrar sokağa çıkma yasağı olur diye alışverişimizi yapıyoruz. Geçen hafta pazara çıktığımda bu saatlerde kimse yoktu. Fakat bugün yoğunluk var” dedi.

”HALK TEDİRGİN”

Sokağa çıkma yasağının ardından pazarda yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı Erkan Akyol, “Önceden vatandaşlar pazar içerisinde bir iki tur atardı, şimdi ise pazarda kimse dolaşmadan alacağını alıp gidiyor. Tabi yasaktan sonra pazarda yoğunluk oluştu” dedi. Pazarcı Dilek Güder ise, “Halk bir daha yasak çıkar diye tedirgin ve o yüzden bir yoğunluk var. İşin kötü tarafı ise yoğunluktan dolayı sosyal mesafeyi unuttular. Şimdi sosyal mesafe kalmadı” diye konuştu. (DHA)

