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Sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri? 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağı corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında bu hafta da devam ediyor. Önceden 31 il için uygulanan sokağa çıkma yasağı bu kez 15 ili kapsıyor. Peki sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri? 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

08:52 -
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Sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri? 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta dört gün sürüyor. Yasağın ilerleyen günlerde de devam edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 15 şehirde uygulanan yasakta genelge ile belirlenen yerler dışında her yer kapalı kalacak.

16-17-18 VE 19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı dört günlük sokağa çıkama yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta içinde yapılan kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağının tarihleri de belli oldu. Buna göre, 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belirlenen illerde sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs Cuma gecesi 00.00 itibariyle başlayacak ve 19 Mayıs Salı günü 23.59 itibari ile bitecek.

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