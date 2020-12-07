Sokağa çıkma yasakları hava kirliliğini azalttı

Ekosfer Derneği, “Virüsten Kaçarken İklim Krizine Yakalanmak” başlıklı bir rapor yayımladı. Rapor, corona virüs salgınında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının hava kirliliğine etkisini ortaya koydu. Rapor, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Çanakkale'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin trafik kaynaklı hava kirliliğini ölçmek üzere yerleştirdiği hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verilerinin incelenmesiyle hazırlandı. Rapora göre Türkiye'deki 5 kentte hava kirliliğine yol açan PM10 ve NOx (Azot oksit) konsantrasyonlarında kapanma dönemlerinde belirgin bir azalma oldu ve hava kalitesi iyileşti.

EN FAZLA AZALMA MECİDİYEKÖY'DE

Türkiye'deki 5 kentte yer alan 12 hava kalitesi ölçüm istasyonunun verilerine göre 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki aylık ortalama PM10 konsantrasyonu, 2019 yılının aynı dönemine göre genelde azaldı. Nisan ayında en fazla azalma, İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

MAYIS'TA KİRLİLİK BEŞ ŞEHİRDE DE DÜŞTÜ

NO2 (azot dioksit) konsantrasyonuna bakıldığında ise 2019 yılına göre Nisan'da 10, Haziran'da 7, Mayıs'ta ise bütün istasyonlarda hava kirliliği azaldı. NOx emisyonları üzerinden yapılan değerlendirmede ise İstanbul, Ankara ve Bursa'da hem Nisan hem de Mayıs ayında önemli ölçüde azalma tespit edildi.

HAVA KİRLİLİĞİ HASTA EDİYOR

Raporun yazarlarından ​Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala​, ince partikül maddelerden kaynaklanan kentsel hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'inin trafikten kaynaklandığına dikkat çekti. Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunlarına da değinen Pala, ​“Motorlu araçlar, insan sağlığını etkileyen hava kirleticilerinin başlıca kaynakları arasında. Araç emisyonları astım hastalığı, akciğer kapasitesinin azalması, zatürre, bronşit gibi sağlık sorunlarını tetikleyen duman oluşumuna neden olur. Birçok bilimsel çalışma, partikül madde solunmasını astım, kronik bronşit ve kalp krizi gibi önemli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmiştir” ​dedi.