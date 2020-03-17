‘Sokağa çıkmak yasaklansın’

Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada “İtalya örneği önümüzde. Yarından tezi yok sokağa çıkma yasağı uygulayın. İlk etapta gereksiz bulanlar olacaktır ama bu ülkeyi bir felaketten koruyup, sorumluluğunuzun gereğini yapmış olursunuz” dedi. Toplu ulaşım aracı kullanan kişileri de hatırlatan İYİ Partili Lütfü Türkkan, “İstanbul, Ankara, İzmir'i hesap edin. Bu tehlikeyi ne kadar daha görmezden geleceğiz?” diye sordu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur da “15 gün sokağa çıkma yasağı ilanıyla, İtalya gibi her gün yüzlerce kayıp vermekten kurtulabiliriz” dedi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Hükümetimize doktor olarak sesleniyorum. Artık radikal önlem alma zamanıdır. Kayıp vermeyelim; ventilasyon cihazlarımız kısıtlı sayıda, hemen yapmazsak İtalya'ya döneriz.”