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Sokağa çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu!

Denizli’de sokağa çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan alzheimer hastası 70 yaşındaki Hüseyin Kamacı’nın cansız bedeni, birkaç blok ötedeki bir apartmanın çatı katında bulundu.

Selami AYDIN / Denizli
18:15 -
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Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabildiği saatlerde evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen alzheimer hastası 70 yaşındaki Hüseyin Kamacı'nın cesedi bulundu.

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen mahallesindeki evinden ayrılan Kamacı'nın geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber vermiş, sosyal medyada da bulunması için kampanya başlatmıştı.

EVİNİ ARIYORDU

Polis Kamacı'nın evinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde yaşlı adamın evini aradığını tespit etti.

Çevredeki binaların kontrol edilmesine rağmen Kamacı'nın izine rastlanmadı.

CESEDİ APARTMANIN ÇATI KATINDA BULUNDU

Yaşlı adamın cansız bedeni evinin dört blok yanında bir başka apartmanın çatı katında bulundu. Kamacı'nın evini ararken bu apartmana girdiği sanılıyor.

Hüseyin Kamacı'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son güncelleme: 18:18 18.05.2020
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