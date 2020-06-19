Sokağı savaş alanına çeviren çeteler çökertildi

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polisin baskınıyla sonuçlanan süreç, geçtiğimiz yıl 27 Ağustos'ta Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

İstiklal Caddesi üzerinde gece 23.00 sıralarında yaşanan kavga çatışmaya dönüşünce, olay yeri savaş alanına döndü. Çatışma arasında kalan 2 kişi yaralanırken, ekiplerince yapılan incelemede 40 adet boş kovan bulundu.

İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ

Olayla ilgili çalışma yapan organize polisi, çatışan gurupların Nurçinler ve Özbeyler olarak bilinen 2 çeteye mensup olduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin tespit edilmesi için teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

TEFECİLİK ZORLA SENET

Araştırmalarda 2 suç örgütü ele başının da akraba olduğu anlaşıldı. “Silahla Kasten Yaralama” “Nitelikli Yağma” “Silahlı Tehdit” “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Tefecilik” “Naylon Fatura” gibi çok sayıda olaya karışan şüphelilerin, bazı kişilere zorla ve tehditle senet imzalattığı da iddia edildi.

16 GÖZALTI

Polis ekipleri yapılan çalışmada 2 örgüte üye olan 22 şüpheli belirledi. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. Bu sabah İstanbul merkezli 3 ilde 48 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

SENET VE ÇEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek, mağdurlara zorla imzalatılan senet ve bu şahıslardan zorla aldıkları değerlendirilen çok sayıda çek ele geçirildi.