‘Sokak benim’ dedi, beton çitlerle kapattı!

Olay, Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde geldi. 5311 Sokak’ta arsa sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi, sokağın büyük bir kısmını beton çit ve bant çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı.

İçerisinde otomatik kapı imalatı yapan bir firmanın da içerisinde bulunduğu sokakta yaklaşık bir dönümlük alanın kendisine ait olduğunu öne süren şahıs, sokağa çektiği beton çitlerle ilginç görüntü oluşturdu.

Beton çitlerin çekilmesiyle oldukça geniş olan sokak, bir anda tek aracın zorlukla geçebileceği bir alana dönüştü. Olay nedeniyle vatandaşlar, sürücüler ve bölgedeki esnaf zorluk çektiklerini, mağdur olduklarını söyledi. Vatandaşlar ayrıca, şahsa ait bir arsanın sokağa dönüştürüldüğü gerekçesiyle Bornova Belediyesi’ni suçladı.

“YANGIN OLSA İTFAİYE GİREMEZ”

Daraltılan sokakta iş yeri olan Mehmet Özveren isimli şahıs, sokağın daraltılması nedeniyle esnaf olarak oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. Olası bir yangın durumunda itfaiyenin giremeyeceğini söyleyen Özveren, “3 gün önce kadastrodan geldiler buraya ve çizdiler buraları. Bir inşaat şirketi geldi buraya ve arsa sahibinin kapattırdığını belirttiler. Belediye istimlak bedelini ödemediği için arsa sahibi de burayı kapatma gereği duymuş” dedi. (İHA)