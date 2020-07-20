Sokak köpeklerini besleyen aileye ölüm tehdidi

Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokak’ta yaklaşık 8 yıldır oturan Özgür ailesinin üyeleri, mahalleye bırakılan köpeklere bir yıldır besliyor.

Sokaktan ayrılmayan köpeklerin havlayarak gürültü yapmalarından rahatsız olan komşularının sözlü tehditlerine maruz kalan Özgür ailesinin evi taşlandı. Bunun üzerine aile bireyleri köpeklere yemek vermeyi kesti.

EVİMİN KAPISINI KIRDILAR

Köpeklere yemek ve su verdikleri için başlarına gelenleri anlatan Zekiye Özgür, “Bu sokakta üç tane köpek var, barınaktan gelip bıraktılar. Yemek ve su verince burada kaldılar. Kapımızda yatıyorlar diye herkes bize düşman oldu. Çevredekiler beni ölümle tehdit ediyorlar, bıçaklamakla tehdit ediyorlar, evimin kapısını kırdılar” dedi.

HAYVANSEVERLER YARDIM ETSİN

Ferit Özgür ise “Annem polise giderek şikayetçi oldu birkaç kişiden. Yetkili birinin gelip anlatması lazım ‘bu köpekler bu insanların değil’ diye… Hayvansever insanlardan yardım istiyorum. Çünkü evim taşlanıyor, ailem tehlike altında” diye konuştu. (DHA)