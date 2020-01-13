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Sokak ortasında bir kadını sopayla döven kişi hakkında flaş gelişme!

Gaziosmanpaşa'da bir kadını sokak ortasında sopa ile döven Faik M., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Faik. M., daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

22:40 -
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Sokak ortasında bir kadını sopayla döven kişi hakkında flaş gelişme!

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi’ndeki olay geçen günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen Faik M., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki Faik K.’nin, kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen Faik M.’nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA

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Emniyet Gaziosmanpaşa Haydarpaşa Garı istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyuşturucu
Son güncelleme: 22:42 13.01.2020
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