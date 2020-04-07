Sokak ortasında corona virüsü testi! 100 kişiden örnek alındı…

İzmir’de dün yaşananlar corona virüsü salgınıyla mücadelede büyük bir başarı sağlayan Güney Kore’yi akıllara getirdi.

Dün öğlen saatlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı oldukları öğrenilen iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı‘nda vatandaşlara corona virüsü testi yaptı. Sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği, vatandaşların boğaz ve burunlarından örnek aldıkları, örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü.

Güney Kore’de binlerce insana sokaklarda, evlerinde hatta araç içlerinde test yapılarak, sonucu pozitif çıkan vatandaşlar hızlıca tedavi altına alınmıştı.

İKİ GÜN SONRA E-NABIZ’DAN ÖĞRENİN

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya gittikleri ve ekiplerin de gün boyunca 100’e yakın test yaptığı öğrenildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra e-nabız sitesi üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri belirtildi.

VAKADAN DÖNEN PERSONEL

Yapılan uygulamanın İzmir’in çeşitli ilçelerinde de sürekli bir şekilde devam edeceği öne sürülürken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı. Sağlık çalışanlarının Karşıyaka bölgesine bir vaka için gittikleri ve kendilerini gören vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi. İki sağlık çalışanına soruşturma açılmadığı öğrenildi. (DHA)