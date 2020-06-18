Sokak ortasında dehşet anları!

Kaza, 16 Haziran’da Fatih Mahallesi Saraybosna Caddesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan çocuğa, geri manevra yapan H.Y.’nin kullandığı 35 HYB 84 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan M.T.A., Tire Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu oduğu bildirilirken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü H.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması, araçta bulunan bir kadının panik halleri yer alıyor. (DHA)

İLGİLİ HABER Kan donduran kaza! Demir profiller arabaya ok gibi saplandı