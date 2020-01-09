Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saat 01.45 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen şahısla bir dükkan önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındaki şahsa tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti. Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada saldırgan şahıs silahını çekip art arda tetiğe bastı.

Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Silahlı saldırgan tetiğe basmaya devam ederek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)