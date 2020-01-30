Sokak ortasında karısını dövdü, evini ateşe verdi

Olay, Adana‘nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sümer Mahallesi’nde yaşayan Ali Y. ile birlikte yaşadığı Ü.K. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 51 yaşındaki Ali Y., 53 yaşındaki Ü.K.’yi sokak ortasında dövmeye başladı. Komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSİ GÖRÜNCE KENDİNİ İÇERİ KİLİTLEDİ

Polisin eve geldiğini gören Ali Y., evi ateşe vererek kendini içeri kilitledi. Bir polis memuru evin kapısını kırarak yanan evin içerisindeki kadın ve adamı dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ali Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)