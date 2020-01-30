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Sokak ortasında karısını dövdü, evini ateşe verdi

Adana'da sokak ortasında birlikte yaşadığı eşini döven bir kişi evini ateşe verip kendini içeri kilitledi.

09:00 -
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Olay, Adana‘nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sümer Mahallesi’nde yaşayan Ali Y. ile birlikte yaşadığı Ü.K. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 51 yaşındaki Ali Y., 53 yaşındaki Ü.K.’yi sokak ortasında dövmeye başladı. Komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dini nikahlı eşini sokak ortasında döven Ali Y.’nin ateşe verdiği evde büyük hasar meydana geldi. (FOTO: İHA)

POLİSİ GÖRÜNCE KENDİNİ İÇERİ KİLİTLEDİ

Polisin eve geldiğini gören Ali Y., evi ateşe vererek kendini içeri kilitledi. Bir polis memuru evin kapısını kırarak yanan evin içerisindeki kadın ve adamı dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ali Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)

Adana Kadın Polis
Son güncelleme: 09:37 30.01.2020
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