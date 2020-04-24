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Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu!

Adana'da, Fatih Turan ve Mustafa Eşki, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin tabancayla 13 el ateş etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan, olay yerinde kaçtı.

22:25 -
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Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu!

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatih Turan ve Mustafa Eşki’nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, ikiliye tabancayla 13 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YER KALDILAR

Saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği Turan ve Eşki kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, mahalleli ise yaralıları özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahaleleri yapılan  Turan ve Eşki, ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 13 adet boş kovan buldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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