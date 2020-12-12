‘Sokakları deterjanla yıkamak tam bir şov’

Covid-19 salgınıyla birlikte suyun hayatımızdaki önemi oldukça arttı. Ancak her geçen gün azalan yağışlar kuraklık endişesini de çoğaltıyor. İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 21,92.

Pendik Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise belediyenin bazı caddeleri yıkayarak temizlendiği görülüyor. Bu fotoğrafa yine sosyal medya üzerinden tepki gösteren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deterjanla yol yıkamanın kuyu suyu dahil yer altı sularını kirlettiğini ve yeşil dokuyu öldürdüğünü söyledi.

“DETERJAN YEŞİL DOKUYU ÖLDÜRÜYOR”

Mikdat Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yol yıkamanın korona vb. için bir faydası yok. Kuyu suyu kullanılsa bile çok yanlış. O kuyu suyunu gerektiğinde arıtıp içebiliriz. Bir de deterjanla yol yıkama kuyu suyu dahil yer altı sularını kirletiyor ve yeşil dokuyu öldürüyor. Yanlış bu ezberden derhal vaz geçilmeli.”

“ELİMİZDEKİ SUYU DOĞRU YÖNETMEYİ BİLMİYORUZ”

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye de açıklama yapan Kadıoğlu şöyle konuştu:

* Bizim Türkiye'de kuraklığa bakışımız çok plastik. Sorgulamamız gereken şey şu;şu anda birçok belediye Türkiye'de güya corona ile mücadele diyerek yolları sokakları yıkıyor.

* Burada su yönetiminde problemimiz var bizim. Elimizdeki suyu doğru yönetmeyi bilmiyoruz. Böyle bir gelenek görenek, böyle bir mühendislik yaklaşımımız yok.

* Türkiye'deki suyla ilgili problemlerin çözümü hemen akla ‘bir yerden suyu getirelim' şeklinde. Kuraklık izlemede de büyük sıkıntı var Türkiye'de.

* Sadece yağışlara ya da barajlardaki su seviyesine bakarak kuraklık hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bu körün fili tarif etmesi gibi bir olay.

“ASFALTLARI YALAMIYORUZ”

Su ve deterjan kullanarak yolların yıkanmasının bilimsel değil psikolojik bir durum olduğunu söyleyen Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kuraklık var yok diye tartışırken bir yandan da meydanları yıkıyor belediyeler. Böyle bir acayip durum var. Biz asfaltları yalamıyoruz sonuçta.

* Deterjan ile yolları yıkamak astronot gibi personeli giydirmek tam bir şov aslında. Böyle bir şovla millet icraat yapılıyor sanıyor. Bu psikolojik bir durum, bilimsel bir durum değil.

* Hem yer altı sularını zehirliyorsunuz deterjanla hem etraftaki bitki örtüsü zaten çok az onu da yok ediyorsunuz hem de ileride belki de arıtıp kullanacağımız yer altı suyunu, kuyu suyunu boşuna harcamış oluyorsunuz.

* Kuraklıkta risk yönetimi vardır, kriz yönetimi yoktur. Su bittiği zaman yapacak bir şey kalmaz. O yüzden suyu kullanmaktır esas olan. Elindeki suyu önceliklere göre kullanmak gerek. Birinci öncelik de insanların içme suyudur.