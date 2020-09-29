Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

Daha önce de bulduğu para ve önemli evrakları sahibine ulaştıran Mehmet Rauf Yalçın, Bakırköy'de önceki gün öğle saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada poşete sarılmış halde yaklaşık 20 bin TL buldu.

16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakımın b çalışan Mehmet Rauf Yalçın, bulduğu parayı bir an önce sahibine ulaştırmak istiyor.

Bu tür şeylerle sık karşılaştığını anlatan Mehmet Rauf Yalçın, “Paranın sahibini bularak teslim etmek istiyorum. Daha önce böyle çok şeyler buldum. İçerisini açıp baktığımda adresler oluyordu. Telefon numarasını bulup sahiplerine ulaştırdım. Bunda herhangi bir adres ya da iletişim olmadığı için kimseye söyleyemedim” dedi. (İHA)