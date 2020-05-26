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Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını

İstanbul'da Şişli’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, bayram gününde sokakta doğum günü partisi düzenlendi. Balonlarla süslenen sokakta oynayan vatandaşların polis sirenini duyunca evlerine kaçma anı kameraya yansıdı.

14:06 -
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Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

SOKAĞI SÜSLEDİLER

Ancak Şişli Feriköy Paşa Mahallesi'nde iki kardeşin doğum gününü kutlamak isteyen yakınları sokağı süsledi. Balonlarla süslenen sokakta yasağa rağmen vatandaşlar müzik eşliğinde oynamaya başladı.

POLİS SİRENİNİ DUYUNCA HEPSİ KAÇTI

Polise ihbar edilen vatandaşlar, polis sirenini duyunca kaçışmaya başladı. Polisin gelmesiyle doğum günü kutlaması son buldu. Vatandaşların kaçma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. (İHA) 

Corona istanbul Polis Ramazan
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