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Sokakta karşılaştığı eski sevgilsini bıçakladı

Samsun'da yaşayan S.O. sokakta karşılatığı eski erkek arkadaşı H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralan S.O. hastaneye kaldırıldı. 

Güncellenme: 16:43, 26/10/2020
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Sokakta karşılaştığı eski sevgilsini bıçakladı

Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde H.P.(44) ile sokakta karşılaştığı eski sevgilisi S.O. (28) arasında ‘kıskançlık’ meselesi yüzünden tartışma çaktı.

Tartışma sırasında H.P.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.

Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.P. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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