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Sokakta maske ve eldiven takanların sayısı yükseldi

Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen corona virüsüne karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven takanların sayısında artış yaşandı.

12:05 -
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Sokakta maske ve eldiven takanların sayısı yükseldi

Dünyaya hızla yayılan ve ölümlere neden olan corona virüsünün Türkiye’deki vaka sayısının 18’i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı.

”ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ”

Eldiven ve maske takan Enes Kartal, “Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İş yerinde çıkarıyorum” dedi.

“ÖNLEM ALMAYA MECBURUZ”

Aynı önlemleri alan Onur Koru şunları söyledi: “Metrobüsü kullanıyorum. Günde bir-iki saat yolculuk yapıyoruz. Türkiye’nin en kalabalık şehri. Bu önlemleri almaya mecburuz. Eldiven taktık çünkü dikkat etmek zorundayız. Metro, metrobüs, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz.”

”KURALLARA UYARAK KISA SÜREDE ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Altunizade’den metrobüse binen Rojda isimli yolcu ise “Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz için hem de toplum için. Önlemimizi almamız gerekiyor. Gerekli kurallara uyarsak kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

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Son güncelleme: 12:40 16.03.2020
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