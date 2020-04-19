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Sokakta bulundu ekipler alarma geçti… “Eşim zehirledi”

İstanbul Esenyurt’ta sokakta yerde yatan adam, eşinin kendisini zehirlendiğini iddia ederek, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, adam hakkında eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.

11:10 -
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde sokakta yatan erkek bir şahıs, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri şahısla konuşmaya çalıştı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, eşinin kendisini zehirlediğini bu yüzden evden çıktığını iddia etti. Apartman önünde yatan kişi ile polis bir süre konuşmaya çalıştı. Bir süre yerde yatmaya devam eden şahsı, polis kaldırarak apartman merdivenine oturttu.

Ardından gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, yerde yatan şahıs hakkında, eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi. (İHA)

Esenyurt istanbul Polis Sağlık
Son güncelleme: 11:24 19.04.2020
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