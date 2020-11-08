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Şoke eden görüntü! Bu çocukları bulun!

Corona virüsü vakaları yükselirken Diyarbakır'da akılalmaz bir olay yaşandı! Yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden bir öğrenciye yaklaştı, yüzüne hapşırıp yoluna devam etti.

Güncellenme: 12:00, 08/11/2020
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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Diclekent Bulvarı’nda üzerinde yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı.

Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen market sahibi Mehmet Katran şoke oldu. “O öğrenci kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak” dedi.

Corona Diyarbakır öğrenci
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