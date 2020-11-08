Şoke eden görüntü! Bu çocukları bulun!

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Diclekent Bulvarı’nda üzerinde yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı.

Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen market sahibi Mehmet Katran şoke oldu. “O öğrenci kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak” dedi.