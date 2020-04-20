Şoke eden görüntüler! ”İtiraz etsek işsiz kalacağız”

Bodrum’da Güllük Körfezi’nin ortasında kurulu olan kültür balığı havuzlarında çalışan işçilerin, işe gelip giderken bindikleri teknede ortaya koyduğu görüntüler şoke etti.

Sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü akşam saatlerinde çiftliklerden bindikleri 16 metrelik tekne ile Güvercinlik Mahallesi’ndeki iskeleye gelen işçilerin teknenin içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymadığı, birçoğunda ise maske ve eldiveninin olmadığı görüldü.

“EN AZ 4-5 SEFER YAPILMASI GEREK”

Sosyal mesafe kurallarına tekne üzerinde kalabalık olmaları nedeni ile uyamadıklarını belirten bir işçi ”Yarım saatlik yoldan bu şekilde geliyoruz. Tekne küçük, işçi sayısı gereğinden çok fazla. Denizin ortasında tekne üzerinde biz de böyle yolculuk yapmak istemeyiz. Bu kadar personelin tekne ile en az 4-5 seferde getirilmesi gerekir, bu da artan mazot maliyeti ve zaman demek. İtiraz etsek bu devirde işsiz kalacağız, çaresiz katlanıyoruz” dedi.



Tekneden inen işçiler servis minibüslerine binerek evlerine döndü.