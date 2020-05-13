Soma faciasının 6. yılı: Bu muydu adalet?

Türkiye tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan madencilik faciasının üzerinden 6 yıl geçti…

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye günlerce gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu.

Acının merkezi haline gelen Soma’da, facianın 6. yıl dönümünde valilik, büyükşehir belediyesi, Soma kaymakamlığı ve Soma belediyesi tarafından bugün saat 11.30’da corona virüsü önlemleri kapsamında etkinlik yapıldı.

Etkinliğe katılan şehit yakınları ve vatandaşlar mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp, dua okudu. Şehit madencilerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

”ACIMIZ İKİYE KATLANDI”

Şehit madenci Bayram Erol’un eşi Selda Bayram çocukları ile eşinin mezarını ziyaret ederek, dua etti. Selda Bayram, ”Acıyı biz biliyoruz. Biz yaşıyoruz. Kimse derdimizi anlamıyor. 6 yıl süren adalet mücadelemizde suçlu olanların hepsini saldılar. Acımız ikiye katlandı. Bizi yeniden öldürdüler. Bu acıyı çeken bilir” diye konuştu.

” AĞZIMDA DİŞ, BAŞIMDA SAÇ KALMADI”

Şehit madenci İbrahim Duman’ın babası İsmail Duman ise yüreklerindeki acının 6 yıldır sönmediğini ifade ederek, ”Ağzımda diş, başımda saç kalmadı. Ben böyle değildim. 6 yıldır bu acıyı yaşıyorum. Ben de madenden emekli oldum. Allah kimseye böyle bir acı ve facia yaşatmasın. Davada serbest kalanları Allah’a havale diyorum” dedi.

”ÇOCUĞUNUN ‘BABA’ DEYİŞİNİ DUYAMADI”

Şehit madenci Duman’ın annesi Zeher Duman ise oğlunun mezarı başında isyan ederek, ”Çocuğunun baba deyişini duyamadan vefat etti. Nerede bu devlet. Bütün davalara gittik. Benim çocuğum 26 yaşındaydı. Bir şeyine doymadan gitti. Bu muydu onun için adalet” ifadelerini kullandı.

”DEĞERİMİZ YOK MU?”



Davada adalet çıkmadığını söyleyen şehit madenci Mahmut Akbulut’un babası Şerafettin Akbulut da şöyle konuştu: ”6 yıl bizim için çok acılı geçti. Ha çocuğumuz mezarda yatmış ha biz mezarda yatmışız. 6 yıl boyunca değişen bir şey olmadı. Burada anne ve babaya oldu. Geçen yıl sorumlu madenin patronunu salıverdiler, bu yıl da geri kalanlar çıktı. Bu kadar çok ucuz çocuklarımız. İnsanlar bu kadar mı ucuz. Değerimiz yok mu?”

