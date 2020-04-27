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Soma telefonu

CHP’li Özgür Özel, Soma’daki 12 bin maden işçisinin durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Bütün işçilere corona virüsü testi yapılmasını ve ücretli olarak 14 gün karantina altına alınmalarını önerdi.

İlker KILIÇASLAN
06:00 -
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Soma telefonu

Soma'daki madencilerin durumunu yakından izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Koca ile telefon görüşmesini SÖZCÜ'ye anlattı:

*Burada yaşanacak gecikmenin geri dönülemez boyutlara dönüşebileceğini ilettim. Günlerin, saatlerin hatta dakikaların bu konuda çok önemli olduğunu kendisine aktardım. İki risk var. Bir tanesi filtresiz santral.

Özgür Özel

*Bütün Soma'yı tehdit ediyor ve madencilerin özel durumu da var. Bakan önerilerimi sordu. 12 bin 800 işçiye test yapılmasını önerdim.

*Bakan değerlendireceğini ifade etti. İkinci olarak da madenlerde üretim amaçlı çalışmanın durdurulması gerektiğini, 14 gün madencilerin evlerinde karantinaya alınmaları ancak maaşlarını almaları gerektiğini ifade ettim. Bakan, ilgileneceğini iletti.

Tahir Çetin

‘400 MADENCİDE VİRÜS VAR' İDDİASI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin “Soma genelinde 400'e yakın maden işçisinde corona virüsü testi pozitif çıktığı söyleniyor. Bu ciddi bir rakam. Her geçen gün de artıyor” dedi.

Son güncelleme: 02:05 27.04.2020
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