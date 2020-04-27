Soma telefonu

Soma'daki madencilerin durumunu yakından izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Koca ile telefon görüşmesini SÖZCÜ'ye anlattı:

*Burada yaşanacak gecikmenin geri dönülemez boyutlara dönüşebileceğini ilettim. Günlerin, saatlerin hatta dakikaların bu konuda çok önemli olduğunu kendisine aktardım. İki risk var. Bir tanesi filtresiz santral.

*Bütün Soma'yı tehdit ediyor ve madencilerin özel durumu da var. Bakan önerilerimi sordu. 12 bin 800 işçiye test yapılmasını önerdim.

*Bakan değerlendireceğini ifade etti. İkinci olarak da madenlerde üretim amaçlı çalışmanın durdurulması gerektiğini, 14 gün madencilerin evlerinde karantinaya alınmaları ancak maaşlarını almaları gerektiğini ifade ettim. Bakan, ilgileneceğini iletti.

‘400 MADENCİDE VİRÜS VAR' İDDİASI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin “Soma genelinde 400'e yakın maden işçisinde corona virüsü testi pozitif çıktığı söyleniyor. Bu ciddi bir rakam. Her geçen gün de artıyor” dedi.