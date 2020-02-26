3 gün kaldı! İşte sınırda son durum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimine şubat başında gözlem noktaları için ültimatom vermiş ve ay sonunu işaret etmişti. Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında, sürenin sonuna gelindiğinin altını çizmiş ve “Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sürenin dolmasına 3 gün kala sınırda hareketlilik sürüyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan Suriye’nin Halep kentine bağlı İdlip’deki Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne Türkiye’den çelik beton bariyerler gönderildi. Ankara’dan Gaziantep’in İslahiye ilçesine demir yolu ile getirilen beton bariyerler, vinçle tırlara yüklendi. Toplamda 72 adet olan ve 12 vagonla gelen bariyerler, tırlarla sınır ötesine gönderildi.

KURŞUN GEÇİRMEZ

Her biri 3 metre 60 santim yüksekliğinde ve 4.5 ton ağırlığında olan kurşun geçirmez özelliğe sahip beton blokların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Türk askeri birlik ve gözlem noktalarının çevrelerinde kullanması bekleniyor.

RUS HEYET GELDİ

Sınırdaki harekerlililk sürerken Türkiye ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un da aralarında bulunduğu heyet Ankara’ya geldi.

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30’da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği’ne hareket eden heyet, saat 18.00’de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelecek. (DHA-İHA)