Son 3 günde vaka sayısı artan ilin valisinden kritik uyarı

Corona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal Caddesi üzerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Kentteki, son durum hakkında açıklamalarda bulunan Ümit, son 3 günde tespit edilen vaka sayısını açıkladı.

“SALGIN DEVAM EDİYOR”

Bugün 2, geçtiğimiz gün 7, ondan önceki gün ise 8 vaka tespit ettiklerini duyuran Vali Ümit, şu ifadeleri kullandı;

*Bilindiği gibi bu süreç başladı ama korona virüs salgını bitmiş değil. Salgın devam ediyor. Örneğin bugün 2 tane pozitif vaka tespit edildi. Dün 7 tane tespit edildi. Önceki gün 8 tane tespit edildi.

“ÇOK İYİ UYMAMIZ GEREKİYOR”

*Zaman zaman pozitif vaka tespitleri oluyor. Kısacası, Yine mutlaka maske takmamız gerekiyor. Hijyen şartlarına çok iyi uymamız gerekiyor.

*En önemlisi bunu toplumumuzun her kademesinde yapmamız gerekiyor. Belli kesimin yapması, belli kesimin yapmaması doğru değil.

*Tedbirlere uyarsak, yerine getirirsek biz pandemi ile mücadele noktasında geriye dönmek zorunda kalmayız. İHA

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